Een avondje VIP-voetbal in de Conference League, waarom niet? Dankzij onze partner bwin schenkt het Nieuwsblad twee keer twee duotickets weg voor het duel tussen Anderlecht en West Ham United, komende donderdag in de Conference League. Aanvang om 18u45. Vul onderstaande prijsvraag in en maak kans.