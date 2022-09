Sarasota/Hasselt

In 26 jaar tijd zag de Hasseltse Veerle Picard in Florida al drie orkanen passeren. Maar wat orkaan Ian teweegbracht, is zelfs voor haar ongezien. “Ik heb met mijn twee kinderen geschuild in een kast onder de trap”, zegt ze, terwijl ze al uren zonder stroom en internet zit.