Ex-politiecommissaris schuldig aan moord en doodslag op broers die zijn vijvervissen stalen

Het hof van assisen van Henegouwen heeft politiecommissaris met rust Francis Vandy donderdag schuldig bevonden aan moord en doodslag op twee broers van Roemeense origine. Constantin (58) en Gabriël (45) werden in 2019 door Vandy betrapt terwijl zij zonder zijn toelating karpers in zijn vijver probeerden aan de haak te slaan. Het Openbaar Ministerie eist 25 jaar cel.

Een voormalig officier van gerechtelijke politie die voor een assisenhof moet verschijnen voor een aanklacht voor tweevoudige moord, het is geen alledaags gebeuren. Maar daar stopt de originaliteit niet van het proces tegen Francis Vandy. De gepensioneerde politieofficier heeft de dood op het geweten van twee mannen, die het gewaagd hadden om tot driemaal toe zonder zijn toelating in zijn vijver te gaan vissen. Heiligschennis, vond hij.

Niet te pruimen

Francis Vandy genoot ook al tijdens zijn dienstjaren geen beste reputatie bij zijn collega’s. “Een zonderling”, “niet te pruimen in de omgang” zijn de omschrijvingen die het vaakst terugkeerden. Zowel privé als op de werkvloer blijkt zijn parcours bovendien doorspekt met gewelddadige incidenten. Dat hij een wapenfreak was en doorgaans gewapend rondliep, hielp daar uiteraard niet bij.

Dat was ook het geval toen de zeventiger op 28 augustus 2019 van een buurman, die zijn hond uit liet, te horen kreeg dat er opnieuw kerels aan het vissen waren in zijn vijver in Forchies, bij Charleroi,waar Vandy karpers kweekte. Hij aarzelde geen ogenblik, nam een wapen mee en kwam omstreeks 20.30 uur ter plekke.

Opnieuw zelfde broers

Vandy geloofde zijn ogen niet: de mannen die aan het vissen waren, had hij de voorbije maanden al tweemaal betrapt en met heel wat kabaal verjaagd. Constantin en Gabriël waren echter verwoede vissers, die speciaal uit Brussel naar het Henegouwse dorpje waren afgezakt, omdat ze de vorige keren al enkele karpers hadden kunnen vangen. “Nooit zouden zij gedacht hebben dat ze voor enkele vissen zouden sterven”, getuigde de zoon van Constantin op het assisenproces. Omwonenden hoorden twee of drie schoten weerklinken. De volgende dag werden de levenloze lichamen van de twee Roemeense broers ter plekke aangetroffen. Allebei waren zij doodgeschoten met een kogel in het hoofd.

Ex-commissaris Vandy kwam al vrij snel als mogelijke dader naar voren. Zijn karakter, het feit dat hij constant gewapend rondliep, de ruzies die hij voordien al met de slachtoffers had gehad en de verwittigingen die hij hen toen naar het hoofd had geslingerd, maakten van hem de hoofdverdachte. Vandy werd een eerste keer opgepakt, maar ontkende de feiten. Tijdens een tweede interpellatie enkele maanden later ging hij over tot bekentenissen.

Ongeloofwaardig

Vandy gaf daarbij echter een versie, die de speurders raar deden opkijken. “Toen ik ter plekke kwam, wou ik de drie aanwezige mannen gewoon verjagen. Maar zij stormden op mij af. Ik voelde mij bedreigd, trok mijn wapen en schoot in de richting van de grond. Doch die kerels bleven maar komen. Dan heb ik in hun richting geschoten. Het was zij of ik, pure zelfverdediging. De derde man zette het dan op een lopen.”

Rechtbankvoorzitter Adrien van der Linden. — © BELGA

Deze versie van het drama werd tijdens het assisenproces door het openbaar ministerie volledig van tafel geveegd. De assisenjury twijfelde er geen ogenblik aan dat Vandy bereid was om zijn wapen te gebruiken om de vissers te verjagen. De juryleden weerhielden weliswaar geen moord voor het schot dat Constantin trof, want dat kon nog als een instinctmatig schot bestempeld worden. Maar dat Vandy daarna ook Gabriël heeft neergeknald, was volgens de jury uitsluitend bedoeld om later niet door deze laatste aan de galg gepraat te worden. Moord, dus, en daarvoor alleen al riskeert de politieman op rust een straf die tot levenslange opsluiting kan oplopen.

De jury beslist daar vanavond nog over.