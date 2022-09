Jong Genk op zoek naar drie punten tegen hekkensluiter Dender met nieuwkomers Rotundo en Beniangba en herstelde Sadick

Jong Genk gaat vrijdagavond in de eigen Cegeka Arena tegen hekkensluiter Dender op zoek naar zijn tweede zege in de Challenger Pro League. Trainer Hans Somers rekent daarbij op nieuwkomers Evan Rotundo en Victory Beniangba. Ook de herstelde Mujaid Sadick maakt na een complexe spierblessure na bijna drie maanden zijn rentree bij de jonge Genkies.

“Ik verwacht een stevige wedstrijd tegen Dender”, kijkt Jong Genk-trainer Hans Somers vooruit. “Ik wil vooral bij ons vuur in de ploeg. Dat gaat heel belangrijk zijn in zo’n wedstrijd. We gaan proberen ons spel te spelen en efficiënter te zijn. Tegen RWDM waren we dat wel. Dat was qua efficiëntie een stap in de goede richting, maar nu zou dit ook mogen in wedstrijden waarin je wel kansen bij elkaar voetbalt.”

Volle sterkte

“De voorbije twee weken waren totaal andere trainingsweken. We zaten met enkele spelers die interlandwedstrijden hadden. Dat maakte dat we niet altijd op volle sterkte konden trainen. Pas de laatste twee dagen was iedereen er weer bij.”

Weinig punten

“De wedstrijd tegen hekkensluiter Dender is even belangrijk als een andere match. Ik bekijk het niet als een zespuntenwedstrijd. Ook als je kampioen speelt, moet je niet alleen de topwedstrijden winnen. Dan moet je alle wedstrijden proberen te winnen. Wij gaan ook elke match voor de winst. Dat zie je ook aan ons spel. Qua spel en verdienste hebben we iets te weinig punten, maar dat hoort erbij.”

De selectie: Leysen, Stevens, Chambaere, Martens, Dierckx, Al Mazyani, Rommens, De Grand, Kongolo, Swerts, Van de Perre, Rotundo, Arabaci, Diawara, Beniangba, Geusens, Godts, Sadick.