Vier verdachten die werden opgepakt bij huiszoekingen naar rechts-extremisme vrijgelaten, twee aangehouden

Vier van de zes mensen die woensdag werden opgepakt bij huiszoekingen in het extreemrechtse milieu, zijn donderdag opnieuw vrijgelaten. Dat meldt het federaal parket. De andere twee werden door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf en inbreuken op de Wapenwet. Zij werden aangehouden.

De zes werden woensdagochtend opgepakt in het kader van een lopend onderzoek van het federaal parket, naar de voorbereidingen van een terroristische aanslag en inbreuken op de wapenwetgeving in het extreemrechts milieu.

Speurders vielen woensdagochtend binnen op een tiental adressen in de gemeenten Merksem, Zandvliet, Antwerpen, Deurne, Berchem, Kasterlee en Gent. “Ze worden ervan verdacht een vorm van gewapend verzet te willen plegen tegen de overheid, zonder dat daarbij reeds een concreet doel of tijdstip bepaald was”, aldus het parket woensdag.

In Merksem, in de Molenlei, viel de politie de woning binnen van Yannick V., een 36-jarige man, handelaar in goud en zilver, die wapens en militaire voorwerpen verzamelde en ook zelf een sportschutter was. Daarbij vond een schietpartij plaats op het moment dat de speciale eenheden van de federale politie de woning in kwestie binnenvielen. Yannick V. kwam daarbij om het leven.

In die woning werden volgens het federaal parket meer dan honderd wapens aangetroffen en een heel grote hoeveelheid munitie. “Er werden eveneens tactische vesten en nacht- en warmtekijkers aangetroffen”, klinkt het. “Ook bij de andere uitgevoerde huiszoekingen, tien in totaal, werden er grote hoeveelheden wapens en munitie aangetroffen.”