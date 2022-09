Valt het WK in Qatar slecht voor Romelu Lukaku? De topschutter aller tijden bij de Rode Duivels met 68 interlandgoals beleeft een kwakkeljaar met slechts 9 goals op de teller en liefst 60 dagen in de lappenmand. Aan dit tempo wordt 2022 zijn slechtste kalenderjaar sinds 2012, terwijl we hem in Qatar harder nodig hebben dan ooit.