Vrouwelijk elektricien krijgt te horen dat ze “te knap is” voor job in de bouw

Teneisha Musumeci (21) , fotomodel in bijberoep, wist niet wat ze zou gaan doen na haar studies. Uiteindelijk besliste ze voor een typisch mannenberoep te kiezen en een bijkomende opleiding tot elektricien te volgen. Maar al snel kreeg ze opmerkingen en die gingen niet over hoe ze blauwe en bruine draden aansloot, wel over haar uiterlijk.

Vrouwen kunnen even goed zijn in typische mannenjobs. Dat wilde Teneisha, uit Perth (Australië) bewijzen. Maar ze kwam van de ene verrassing in de andere terecht. “Op een keer moest ik bij een oudere man werken doen. Hij maakte geen opmerkingen over mijn werk, maar begon spontaan foto’s van mij te maken terwijl ik druk in de weer was met zekeringen.”

Op een werf waar nog andere werknemers aan de slag waren, werd er naar mij gefloten en werden seksistische opmerkingen gemaakt. Een van de werfleiders zei me dat ik “te knap” was voor die job.

“Het irriteert me omdat sommige van mijn collega’s dezelfde kleding dragen al ik, namelijk een werkbroek met verstevigde knieën en een fluogele vest, en dat ze niet dezelfde opmerkingen krijgen als ik. Het is zeker niet zo dat ik met een diepe decolté op de werf loop. Ik begrijp de opmerkingen niet echt, het is zo dom, maar gelukkig heb ik de afgelopen jaren zo’n toename van vrouwen in dit vak gezien.”

Teneisha verdient intussen ook bij als model en kan niet anders dan toe te geven dat ze er toch wel van geniet als ze ziet dat haar foto’s aan de binnenkant van de kleedkastjes van haar collega’s hangen.