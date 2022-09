Neoprof Sjoerd Bax van Alpecin-Deceuninck snoept voor de neus van Alejandro Valverde de zege weg in Coppa Agostoni

De Nederlandse wielrenner Sjoerd Bax van het Belgische Alpecin-Deceuninck heeft donderdag de Coppa Agostoni gewonnen, een Italiaanse eendagswedstrijd van de UCI-categorie 1.1. Hij was de snelste in de sprint van een kopgroep van negen, voor Alejandro Valverde.

De Coppa Agostoni wordt in dezelfde regio afgewerkt als de Ronde van Lombardije, die volgende week het sluitstuk vormt van de lange rij Italiaanse najaarskoersen. Ook donderdag moest flink geklommen worden tijdens de 193 kilometer lange wedstrijd met start en aankomst in Lissone. Op het heuvelachtige lokale circuit zonderde zich in de finale een elitegroep van negen renners af, met daarbij onder meer de afscheidnemende Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali.

Ondanks enkele late aanvalspogingen voorin draaide de wedstrijd uit op een sprint van de negen koplopers, die Valverde van erg ver inzette. De 42-jarige Spanjaard werd echter nog geremonteerd door de 26-jarige Bax, die zo zijn eerste profzege boekte. Na een pechvolle eerste seizoenshelft waarin hij door een knieblessure amper aan koersen toekwam, haalde Bax dit najaar ook al de top vijf in de Ronde van Luxemburg en de kermiskoersen van Vichte en Zwevezele.

De Italiaan Andrea Piccolo finishte als derde in de Coppa Agostoni, voor zijn landgenoten Davide Formolo en Domenico Pozzovivo. Eerste Belg Kobe Goossens (elfde) haalde net de kopgroep en de top-10 niet.