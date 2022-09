Overleeft een spin een stofzuiger?

Het spinnenseizoen is gestart. Naarmate het buiten kouder wordt, komen er meer spinnen naar binnen. De achtpotigen – o.a. grijze huisspinnen en kogelspinnen – zijn compleet onschadelijk, maar kunnen mening mens de stuipen op het lijf jagen. Zich wapen doen ze vaak met een stofzuiger? Maar is dat toestel wel zo efficiënt als we denken?

Spinnen zijn kranig en laten zich niet zomaar kisten. En zeker al niet door een stofzuiger. “Wanneer de stofzuiger een terugslagklep heeft kan de spin er gewoon weer uitkruipen”, zegt spinnenkenner en Natuurpunt-medewerker Koen Van Keer. “Vooral de kleinere spinnen kunnen dat. Spinnen met grote poten hebben meer last om er ongeschonden uit te kruipen.”

Met een stofzuiger zonder afsluitklep boeken zij die bang zijn van de kleine monstertjes meer succes. “Als de spin al niet direct sterft, zal ze in de stofzuigerzak verhongeren. De kans is klein dat die er nog heelhuids uitkomt. En zeker als je daarna nog verder het stof opzuigt, wordt ze gewoon verstikt door alles wat er binnenkomt.”

Of er een kans bestaat dat de spin eitjes in de stofzuigerzak zal leggen, en er een heel nageslacht uit het toestel komt gekropen? “De exemplaren die je opzuigt zijn nu vooral mannetjes die op het einde van de zomer op zoek gaan naar een vrouwtje. De vrouwtjes zie je nauwelijks. Die blijven in of dicht bij hun web.”