Dat wandelen goed is om je algemene gezondheid en conditie op peil te houden, is oud nieuws. Maar wist je dat wie sneller stapt, een pak meer voordelen uit zijn of haar wandeling haalt dan een slenteraar? Ook als je de aangeraden tienduizend stappen per dag niet haalt. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek, gepubliceerd in vakbladen JAMA Neurology en JAMA Internal Medicine.