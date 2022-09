Tot 24 maanden cel gevraagd voor verkoop van 18 vuurwapens in Lommel

Een viertal uit Lommel is donderdag voor de Hasseltse rechtbank verschenen voor de handel in wapens. Een 42-jarige man had in totaal 18 vuurwapens in de aanbieding waaronder een machinegeweer. De verdachten riskeren tussen 18 en 24 maanden cel.

Het is een ietwat bizar verhaal. Alles begint immers met de vondst van de wapens wanneer de 42-jarige Lommelaar renovatiewerken aan zijn huis uitvoert. Hoe en wanneer het tuig er geraakt is, blijft onduidelijk. In totaal gaat het om drie verboden en vijftien vergunningsplichtige wapens, waaronder een machinegeweer van Heckler & Koch. Verdachte nummer twee is er eentje met een lijvig strafblad die de wapens zou opgekocht hebben. Alleen had hij daarvoor niet voldoende middelen en klopte aan bij een Lommels koppel. Het koppel zou ook een wapen van hem gekocht hebben, nadat het eerder het slachtoffer was van twee homejackings.

Chatverkeer tussen het koppel en de verkoper leverde het bewijs van de wapendeal. Speurders troffen in de gsm’s onder meer een lijst met de wapens aan. Het parket vroeg voor de Lommelaar met het lijvige strafblad 24 maanden cel en 18 maanden voor de drie andere verdachten. Ook is de verbeurdverklaring van de wapens gevraagd. Advocaat Tom Van Overbeke opperde namens de vinder om hem opschorting van straf op te leggen. “Hij heeft open kaart gespeeld tijdens het onderzoek.” Voor de tweede verdachte vroeg raadsman Harry Claes de vrijspraak. “Hij was de bemiddelaar en heeft de partijen samengebracht. Bij hem zijn geen wapens gevonden en hij heeft geen geld gekregen.”

Advocaten Raf Verbruggen en Vanessa Penninger vroegen respectievelijk de opschorting en vrijspraak voor de man en vrouw die geïnteresseerd waren in de wapens. Vonnis op 27 oktober.