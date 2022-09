Met de annexatie van de bezette gebieden kan Moskou aan zijn eigenlijke plan beginnen

In Moskou wordt alles klaargemaakt voor de ceremonie waarop de Oekraïense regio’s Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja ingelijfd worden bij Rusland. — © AFP

Met een korte ceremonie zal president Poetin vrijdag de Oekraïense gebieden Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja erkennen als deel van de Russische Federatie. De toetreding komt er na referenda in de regio’s die door de internationale gemeenschap als “illegaal” en “een schijnvertoning” worden bestempeld. Van die kritiek ligt het Kremlin niet wakker. Het opent voor Rusland nieuwe mogelijkheden en is een nieuwe – en gevaarlijke – escalatie in een onvoorspelbare oorlog.