SK Beveren zal Mbokani meteen kunnen gebruiken: topschutter Maderner en Louis Verstraete zijn lange tijd out

SK Beveren kan het volgende half jaar geen beroep doen op zijn Oostenrijkse aanvaller Daniel Maderner. De 26-jarige goaltjesdief, vorig seizoen topschutter in 1B met dertien treffers, heeft de voorste kruisband van zijn linkerknie gescheurd.

Maderner blesseerde zich afgelopen zondag in de bekermatch op het veld van amateurclub Wezet, waarin hij de 0-2 eindstand vastlegde. “Na verschillende onderzoeken de afgelopen dagen is het verdict hard”, stelt Beveren donderdag. “De voorste kruisband van de linkerknie blijkt gescheurd te zijn. Er wordt verwacht dat hij minstens zes maanden onbeschikbaar zal zijn.”

Met voormalig Gouden Schoen Dieumerci Mbokani haalde Beveren begin deze week al aanvallende versterking.

Ook Louis Verstraete in de lappenmand

Louis Verstraete ligt eveneens voor een hele tijd in de lappenmand. De centrale middenvelder, o.a. ex-Gent en Antwerp, is door rugproblemen nog zeker twee maanden uitgeschakeld. Hij miste al de laatste drie competitieduels.

Beveren bevestigt tot slot ook een knieblessure voor Joan Simun Edmundsson. De international uit de Faröer scoorde vorig weekend nog in de Nations League tegen Turkije (2-1 winst) maar is nu enkele weken out.

SK Beveren staat na zes speeldagen op de vijfde plaats in de Challenger Pro League met 9 punten.