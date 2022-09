Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft safehouse mogen verlaten

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft het safehouse mogen verlaten waar hij sinds eind vorige week verbleef. Dat is donderdagnamiddag gebleken bij de plechtigheid voor de 50ste verjaardag van de Directie van de speciale eenheden van de federale politie, in Etterbeek.

Minister Van Quickenborne woont die plechtigheid bij, net als koning Filip, federaal premier Alexander De Croo, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen Mathieu Michel.

Van Quickenborne zat ondergedoken op een geheime locatie met zijn echtgenote en twee kinderen nadat een poging om hem te ontvoeren werd verijdeld.

“Gisterenavond is de beslissing genomen dat ik het safehouse mocht verlaten”, zei de minister van Justitie. “Ik sta wel nog steeds onder hoge beveiliging en moet mijn verplaatsingen dus beperken tot het essentiële. Maar ik vond het belangrijk hier vandaag aanwezig te zijn, omdat ik deze mensen, die elke dag klaarstaan om ons te beschermen, dankbaar ben voor hun inzet, toewijding en werk.”

Gisteren, woensdag, moesten de speciale eenheden nog verschillende huiszoekingen doen in een onderzoek van het federaal parket naar het extreemrechtse milieu. Bij één van die huiszoekingen zouden leden van de speciale eenheden onder vuur genomen zijn door een verdachte. Dat was voor het eerst sinds de interventie in de Driesstraat in Vorst in maart 2016, toen een huiszoeking leidde tot een schietpartij met drie terroristen, bij wie Salah Abdeslam.

Bij de schietpartij die woensdag plaatsvond, kwam een verdachte om het leven. Her en der rijzen nu vragen over die politietussenkomst. “Volgens de informatie waarover ik beschik, is er tweemaal op de leden van de speciale eenheden geschoten”, zegt minister Van Quickenborne. “Het verdere onderzoek, door het Comité P en de onderzoeksrechter zal nu moeten uitwijzen wat er gebeurd is.”