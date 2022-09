Bondscoach Valéry Demory ziet Cats sneuvelen in kwartfinale: “Te weinig intensiteit in eerste helft”

De Belgian Cats konden donderdag niet verrassen tegen gastland Australië in de kwartfinale van het WK basket. In de Sydney Superdome trokken ze met 69-86 aan het kortste eind. Bondscoach Valéry Demory vond dat zijn team in de eerste helft te weinig intensiteit had getoond.

“Ik ben een beetje ontgoocheld over de eerste helft”, reageerde de Fransman. “Misschien kwam het door de afwezigheid van Emma (Meesseman, red), maar in de eerste helft toonden we te weinig intensiteit om een kwartfinale van een WK te kunnen winnen.”

“Een kwartfinale is altijd een belangrijk moment in een groot toernooi. Onze tweede helft was veel beter qua intensiteit maar je moet het 40 minuten kunnen opbrengen als je in de match wil zitten”, benadrukte Demory.

“In de eerste helft heb ik niet de mobiliteit in de verdediging gezien die ik gewoon ben”, legde Demory nog uit. “We hebben een jonge ploeg zonder Emma. Vandaag hebben we veel fouten gemaakt maar daar zullen we uit leren. Dit is een heel goede groep die nog veel progressie kan maken. We gaan hard werken op training. Deze ervaring zal ons helpen voor het komende EK als we ons plaatsen.”

De Cats spelen in november thuis tegen Noord-Macedonië en Bosnië-Herzegovina hun derde en vierde wedstrijd in de voorronde van het EK 2023. Dat vindt in juni volgend jaar plaats in Israël en Slovenië. België opende in november 2021 met verlies in Bosnië (87-81) en winst tegen Duitsland (84-55).