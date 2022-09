Politie waarschuwt voor nieuwe vorm van phishing: eerste keer met QR code

Politie LRH waarschuwt voor een nieuwe vorm van phishing. Het bericht lijkt van Fluvius te komen. Via een QR code kom je te weten of je recht hebt op een compensatie van 125 euro. Scan de QR-code niet en verwijder het bericht, laat de politie weten.

Afgelopen dagen kwamen bij de politie de eerste meldingen van phishingberichten binnen die van Fluvius lijken te komen. “Het onderwerp: “U heeft recht op een compensatie”. Opvallend is dat de link in het bericht vervangen is door een QR code, met daaronder duidelijke instructies over de manier waarop je de QR code moet scannen. Het resultaat is hetzelfde als wanneer je op een link zou klikken: je wordt naar een verdachte website geleid waar er wordt gevraagd om je gegevens in te vullen. Doe dit nooit!”, waarschuwt de politie.

Het is de eerste keer dat de politie ziet dat een phishingbericht geen link, maar een QR code bevat. Dit is bijzonder gevaarlijk voor onoplettende gebruikers. Als je een QR code scant, zie je niet onmiddellijk naar welke website die zal leiden. Je kan de URL veel moeilijker controleren.

Als je een verdacht bericht krijgt waarin gevraagd wordt om een QR code te scannen, moet je extra voorzichtig zijn. Stuur het bericht door naar verdacht@safeonweb.be en verwijder het.