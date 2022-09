Tyson Fury geeft Anthony Joshua nieuwe kans voor duel: “Als je een greintje waardigheid hebt, onderteken je dit contract”

“De bal ligt in jouw kamp. Als je een greintje waardigheid en trots hebt, onderteken je dit contract”, zegt de Gypsy King. “Of je toont het publiek dat je een lafaard bent en je ondertekent het niet. Voor mij maakt het geen verschil. Je bent een verslagen man, ik ben de wereldkampioen. Ik verleen jou hier een grote gunst mee.”

Voormalig wereldkampioen Joshua liet een eerste deadline die Fury had vastgelegd voor maandag zonder reactie passeren. Daarop kondigde Fury aan dat hij met de Duitser Mahmoud Carr in onderhandelig was om op 3 december in Manchester of Cardiff te boksen. Met deze nieuwe verklaringen lijkt de 34-jarige Fury druk te willen zetten op Joshua.

Fury is de wereldkampioen bij de WBC en kondigde eerder aan zijn carrière te beëindigen, maar hij slikte zijn woorden weer in. Joshua werd door Oleksandr Usyk onttroond als viervoudig wereldkampioen (WBA, IBF, WBO & IBO) en verloor ook een herkansing tegen de Oekraïner.