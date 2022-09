Paul Nardi of toch gewoon Davy Roef? Dany Verlinden laat zijn licht schijnen: “Vanhaezebrouck zit in een luxepositie”

gent

Paul Nardi of toch gewoon Davy Roef? Wie staat er zondag onder de lat bij de Buffalo’s als Cercle Brugge op bezoek komt in de Ghelamco Arena? Dany Verlinden, ­tegenwoordig als keepers­trainer aan de slag bij het Saoedische Abha, had Nardi nog onder zijn hoede toen hij bij Cercle de doelmannen trainde. Wie dus beter dan Verlinden om de onderlinge concurrentiestrijd onder de Gentse doelmannen in te schatten?