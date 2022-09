Tommie Falke ruilde Hurry Up drie jaar geleden voor Sporting Pelt. — © Dick Demey

Elf jaar moesten ze in Pelt op een overwinning tegen Bocholt wachten. Vorig weekend was het eindelijk zover. “Dat was genieten”, geeft Tommie Falke aan. “Maar dat vraagt om bevestiging tegen mijn ex-club Hurry Up.”