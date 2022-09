Spoorwegovergang in Bokrijk twee weken lang afgesloten

Het treinverkeer verloopt normaal maar wie de spoorwegovergang in Bokrijk wil gebruiken moet van 1 tot 13 oktober omrijden via Boxbergheide. — © Chris Nelis

Van 1 tot 13 oktober is, omwille van werkzaamheden, de spoorwegovergang in Bokrijk in beide richtingen afgesloten.

Automobilisten moeten omrijden en het spoor over aan de Landwaartslaan in Boxbergheide. Die is bereikbaar via de Hasseltweg en de Craenevenne. Voor fietsers is er een wegomleiding aangegeven. Het station van Bokrijk doet wel nog dienst en is ook bereikbaar. Tussen vrijdagavond en maandagochtend worden ter vervanging van de treinen bussen ingezet. (cn)