Septemberverklaring van Jan Jambon: “Nederig, maar trots op sterk pakket aan maatregelen”

De afgelopen dagen waren “allesbehalve een fraai toonbeeld van hoe we Vlaanderen willen besturen”, maar de Vlaamse regering heeft een “ongelooflijk sterk pakket ten voordele van onze gezinnen en bedrijven” klaar. Dat heeft minister-president Jan Jambon (N-VA) gezegd in zijn Septemberverklaring.

Jambon moest zijn Septemberverklaring met een paar dagen vertraging afleggen, nadat de regering het begin deze week niet eens was geraakt over de begroting en de daarmee gepaard gaande koopkrachtmaatregelen. De CD&V-ministers eisten dat het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag, gekoppeld zou worden aan de index. N-VA en Open VLD wilden daar niet van weten.

De minister-president verwees in zijn toespraak een paar keer naar de strapatsen van de afgelopen week. “Voor u staat een nederige man”, zei hij, “omdat ik besef dat het proces dat we doorlopen hebben als regering niet fraai was”. “Daar moeten we lessen uit trekken.” Hij noemde de vertoning van maandag “pijnlijk”, en erkende dat zijn “ego deuken geïncasseerd heeft”.

Tegelijkertijd is Jambon ook “trots” op het “ongelooflijk sterke pakket ten voordele van onze gezinnen en bedrijven”, zei hij. Het gaat om een pakket van 4 miljard euro, plus 1 miljard aan leningen en waarborgen om Vlaamse bedrijven te ondersteunen.