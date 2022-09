Nabestaanden Olivia Newton-John delen erfenis met goede doelen: “Ultieme blijk van haar vrijgevigheid”

Newton-John was al even ziek en verloor afgelopen zomer de strijd tegen borstkanker. Maar gedurende haar leven vergaarde de actrice, die wereldwijd bekend werd door haar rol als de ietwat preutse Sandy Olsson aan de zijde van John Travolta in de kaskraker Grease uit 1978, een aardig fortuin.

Helaas kon de Australische actrice er niet ten volle van genieten. Meerdere keren werd er borstkanker bij haar vastgesteld, maar ondanks dat harde verdict liet ze de moed nooit zakken. Volgens vrienden vocht ze steeds opnieuw met de glimlach tegen de ziekte. Als gevolg daarvan opende ze onder meer het Olivia Newton-John Cancer Wellness Centre in Melbourne en het Olivia Newton-John Cancer Research Institute.

Toen ze in 2017 opnieuw borstkanker bij haar vaststelden, besloot de ster ook een deel van haar vastgoed te verkopen, ten voordele van haar goede doelen. Uiteindelijk zou ze de strijd verliezen en laat ze haar tweede echtgenoot John Easterling en haar dochter Chloé een erfenis na van 56 miljoen euro, aldus de tabloids. Drie dagen na wat Newton-John haar 75ste verjaardag zou zijn, besluiten haar dochter en echtgenoot om de erfenis te delen met haar goede doelen, als een ultiem blijk van de actrice haar vrijgevigheid.