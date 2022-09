K3 wordt even K2: Hanne moet rusten door zwangerschap

K3 kwam donderdagochtend bij MNM hun nieuwe single Vleugels voorstellen. Maar in de plaats van de drie meisjes, stonden er maar twee in de studio. “Hanne moet wat rusten.”

“Hanne moet een heel klein beetje rust nemen. Komend weekend staan er zes shows gepland in Rotterdam. Ze moet het nu een beetje op een lager pitje doen om dit weekend helemaal te kunnen knallen. De komende dagen doen we het met twee”, verklaarde Marthe.

Hanne kondigde in juni aan dat ze zwanger is van haar eerste kindje, maar dat weerhield haar de afgelopen maanden er niet van om toch alles te geven voor K3. Maar nu de maanden vorderen, moet ze toch een beetje rusten.

Of het uiteindelijk een jongen of een meisje zal zijn, dat willen de K3’tjes nog niet verklappen. “We hebben gisteren wel onze suggesties voor een naam mogen opschrijven. Ik vraag me af of iemand het bij het rechte eind gaat hebben”, zeiden de twee. Julia gokt op de naam Saar voor een meisje, terwijl Marthe wel een Marcel wil als jongen.

Wat er trouwens zal gebeuren als het kindje geboren wordt, dat weten ze momenteel nog niet. “Studio 100 is er volledig mee bezig om dat te plannen. Het zal waarschijnlijk een wisselwerking worden tussen ons, Studio 100 en de mama”, zei Marthe.

(sgg)