Opnieuw daten op je zestigste, is dat moeilijker dan als twintiger? “Je hebt een andere startpositie”

Op zijn zestigste is Erik Van Looy opnieuw vrijgezel. Dat maakte de presentator woensdagavond zelf bekend tijdens een aflevering van de Slimste Mens na een grapje van jurylid Pedro Elias. En zo zit er niets anders op dan weer te gaan daten – als hij erop nieuw klaar voor is, toch. Maar je terug op de datingmarkt begeven, is dat wel zo simpel op een wat oudere leeftijd? Relatietherapeute Vanessa Muyldermans licht toe.