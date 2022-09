Tongenaar (48) moet zoontje 10.000 euro betalen nadat hij voor ogen van kind oma’s keel oversnijdt

Y. werd op 25 april 2019 door de correctionele rechter veroordeeld tot een opsluiting van vijftien jaar voor een gruwelijke moordpoging op zijn ex-schoonmoeder. Toen het huwelijk van de Tongenaar en zijn echtgenote na twintig jaar uit elkaar spatte, liepen de spanningen hoog op. Zeker nadat zijn ex klacht neerlegde voor seksueel misbruik en hem beschuldigde van aanranding van hun zoontje, toen 11 jaar oud. Uiteindelijk werden de beschuldigingen nooit bewezen, maar de man kreeg wel een contact- en huisverbod opgelegd. Iets wat Y., die steeds zijn onschuld volhield, niet kon verkroppen.

Kruisboog en stanleymes

Op 9 december 2016 trok Y. onder invloed van alcohol en drugs met een kruisboog en een stanleymes in zijn broekzak naar de Herckenstraat in Tongeren. Op zijn Facebookpagina postte hij de dag voordien nog een foto van zijn gezin. ‘Elk verhaal heeft een einde en dit zal ik schrijven’, luidde de boodschap. Aangekomen aan de woning van zijn ex-vrouw, drong hij in het huis binnen en verschanste hij zich op de bovenverdieping.

Het was niet zijn ex-vrouw, maar wel zijn schoonmoeder en zoontje die de woning binnenkwamen terwijl hij zich met kruisboog in de hand verstopte. Toen het jongetje naar boven liep, kwam hij zijn vader tegen op de trap. Ondertussen gaf de grootmoeder de hond eten in de keuken. “Ik hoorde mijn kleinzoon roepen: ‘Papa, papa!’. Ik draaide me om en hij schoot een pijl af met zijn kruisboog. Er was geen tijd om iets te zeggen. Ik viel tegen de keukenkast neer. Hij is toen op mij gesprongen en is meteen met een mes beginnen snijden.”

© rr

Schadevergoedingen

De man sneed de keel van de vrouw op een haar na over met een breekmes. De snijwonde was 30 centimeter lang en de schildklier van de vrouw werd doorgesneden, haar halsslagader werd op 2 millimeter na niet geraakt. Het elfjarige zoontje van de man zag hoe zijn vader ‘oma’ afslachtte. Het kind verklaarde nadien aan de agenten dat hij een mes wilde pakken, maar dat hij niet durfde. Voor deze traumatische ervaring kreeg de inmiddels 17-jarige tiener donderdagochtend een schadevergoeding van 10.000 euro.

De schoonmoeder kreeg reeds een provisioneel bedrag van 50.000 euro bij het eerste vonnis. Donderdagochtend besliste de rechter, na deskundig onderzoek van de vrouw om de blijvende schade te begroten, dat Y. haar nog een bijkomende som van 8.770 euro moet betalen.