Datingapps beu? Deze jonge vrouw vond een heel efficiënt alternatief

“Als je denkt dat je bij mij past en je nog single bent, contacteer me dan”, valt onder meer te lezen op de stempel. Ook enkele contactgegevens zoals haar Instagram- en Snapchat-profiel staan vermeld. Haar stempels bleken erg in de smaak te vallen: maar liefst vijftien mannen lieten die nacht een afdruk van de boodschap op hun arm zetten.

“Mijn vrienden hebben me allemaal aangemoedigd om dit te doen”, aldus Melany. “Ze dachten dat het grappig kon zijn. Maar ik had nooit gedacht dat mijn video op Tiktok zo zou ontploffen.” Of haar nieuwe datingstrategie ook al vruchten heeft afgeworpen, is niet bekend.

