KV OOSTENDE. Katelaris pas vrijdag terug (en mogelijk niet inzetbaar)

De Cypriotische international keert pas vrijdag terug op training bij KV Oostende, dus het wordt afwachten in welke fysieke staat de verdediger is. Vanderhaeghe hakt de knoop dan later op de dag door. McGeehan en Ambrose kampten met ziekte tijdens de interlandbreak, maar raken fit voor dit weekend. Daardoor is de ziekenboeg bij KV Oostende nu volledig leeg. Tijdens de interlandpauze oefende Oostende op het veld van Valenciennes. Daar werd 0-1 gewonnen na een doelpunt van Ndicka.