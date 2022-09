Ysaline Bonaventure staat in de kwartfinales op WTA Tallinn: “Mijn agressiviteit maakte het verschil”

Ysaline Bonaventure (WTA 138) was donderdag erg tevreden na haar overwinning in de tweede ronde van het WTA 250-toernooi in Tallinn (hardcourt/251.750 dollar). De 28-jarige Luikse versloeg de Zwitserse Jil Teichmann (WTA 36), het negende reekshoofd, in twee sets (7-6 (10/8) en 6-3).

“Ik kan zeggen dat ik een goede match heb gespeeld, al was het misschien iets minder dan dinsdag”, analyseerde een glimlachende Bonaventure na afloop. “Het is nooit makkelijk tegen een andere linkshandige speelster te spelen. Ik denk dat mijn agressiviteit vandaag het verschil heeft gemaakt. Mijn returns waren ook goed. Zo moet ik altijd spelen, tegen iedereen. Ik ben heel fier dat het mij hier gelukt is.”

Bonaventure, die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel werkte, was vooral tevreden met de mentale kracht die ze toonde. “Het is al mijn vierde match hier in Tallinn. Ik had mijn hoogtes en laagtes, maar ben positief gebleven. Dat helpt me om mijn niveau vast te houden. Ik ben ook tevreden van mijn opslag. Zelfs vandaag, ook al maak ik enkele dubbele fouten.”

Bonaventure staat zo voor de vierde keer in haar carrière in een kwartfinale op een WTA-toernooi. Eerder deed ze dat in Boedapest (2018), Rabat (2019) en Hamburg (2021). Ze speelt vrijdag tegen de winnares van het duel tussen de Tsjechische Tereza Martincova (WTA 75) en het Estse topreekshoofd Anett Kontaveit (WTA 4). Hun duel staat later op de dag op het programma.

Flipkens en Bencic overleven kwartfinale niet

Kirsten Flipkens is er donderdag, aan de zijde van de Zwitserse Belinda Bencic, niet in geslaagd de poort naar de halve finales van het dubbelspel open te beuken op het WTA 250-toernooi in Tallinn (hardcourt/251.750 dollar). De Belgisch-Zwitserse tandem verloor in de kwartfinales na één uur en tien minuten tennis in twee sets (6-3 en 6-2) van de Oekraïense zussen Lyudmyla en Nadiia Kichenok, samen het derde reekshoofd.

De 36-jarige Flipkens zette na Wimbledon een punt achter haar enkelcarrière. Ze ging wel voort in het dubbelspel en haalde begin deze maand nog de finale van het gemengd dubbelspel op de US Open.

