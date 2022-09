Geblesseerde Emma Meesseman moet tranen verbijten tijdens uitschakeling Belgian Cats op WK

Het avontuur van de Belgian Cats op het WK zit erop. De Belgische nationale basketbalploeg verloor donderdag met 69-86 van gastland Australië in de kwartfinale. Sterspeelster Emma Meesseman moest geblesseerd van de zijlijn toekijken.

Het WK zat er al op voor Meesseman nadat ze in de laatste groepswedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina een kuitblessure opliep. De West-Vlaamse raapte haar moed bijeen en steunde haar teamgenotes in de kwartfinale onvoorwaardelijk. Meesseman moedigde hen aan vanaf de zijlijn en hielp ook mee coachen, maar op het einde van de wedstrijd zakte de moed haar toch in de schoenen.

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA