Belgian Cats uitgeschakeld op WK, gastland Australië maatje te groot in kwartfinale

Geen tweede opeenvolgende halve finale voor de Belgian Cats op een WK. Tegen het gastland Australië en in het met 12.000 toeschouwers gevulde Superdôme waren de Cats, zonder kapitein Emma Meesseman (kuit), een maatje te klein voor een stunt. De ambitie met een stek in de top-8 van de wereld is wel ingevuld. Verder bouwen richting het EK van 2023 en de Olympische Spelen van 2024 in Parijs zijn nu met de Next Gen de volgende uitdagingen.

Dat het zonder sterspeelster Emma Meesseman behoorlijk moeilijk zou worden stond uiteraard in de sterren geschreven. De jonge lichting Belgian Cats (FIBA 5) wou tegen het ervaren Australië (FIBA 3) echter zich niet zomaar gewonnen geven. Met een portie karakter en veel enthousiasme namen ze een flitsende start. Met driepunters van Antonia Delaere en Julie Vanloo ging het snel naar een 8-4 Belgische voorsprong.

Australië was evenwel niet onder de indruk. Defensief waren de Belgen tevens niet scherp en meer hadden de “Opals” niet nodig om orde op zaken te stellen. Met een beklijvende 0-13 tussenspurt ging het naar een 8-17 Australische voorsprong. Ezi Magbegor was sterk in the paint, icoon en de 41-jarige Lauren Jackson dropte een bom en Australië domineerde het eerste kwart: 16-26.

© BELGA

In het tweede kwart volgde met nieuwe driepunters van Julie Vanloo een bescheiden Belgische remonte: 21-29. Australië werkte tegen de statistische Belgische defense tevens goed af. Via Cayla George en Marianna Tolo ging het dan ook snel naar 28-41 en 37-52 Australische bonus halfweg.

De grote “Aussies” domineerden tevens op indrukwekkende wijze de rebound en namen dan ook snel in het derde schuifje verder afstand. Op het einde van het derde kwart had Australië maar liefst vier speelsters in de dubbele cijfers. Dat bracht voor de Belgian Cats een zo goed als onoverbrugbare 48-72 achterstand op het scorebord.

Inzet genoeg in het slotkwart van de Belgian Cats en dat zorgde weer voor een kleine comeback via Julie Allemand: 56-72. Australië twijfelde, kwam vier minuten niet tot scoren, maar panikeerde niet. In de slotfase ging het dan toch nog naar een afgetekende zege voor de Australiërs. De Belgian Cats wonnen wel het slotkwart en namen zo in schoonheid afscheid van het WK.

België-Australië 69-86

Kwarts: 16-26, 21-26, 11-20, 21-14

België: Ramette 2 , Delaere 6, Resimont 0, Linskens 13 , Ben Abdelkader 13, Becky Massey 5, Billie Massey 0, Lisowa 3, Billie Massey 0, Vanloo 12, Allemand 15 , Joris