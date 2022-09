Schutter van drugafrekening in Genk moet schadevergoeding van 24.326 euro betalen

De feiten dateren van 11 december 2017, aan de bushalte op het kruispunt van de Priesterhaagstraat en de Nieuwstraat. Genkenaar R. M. en zijn toen 18-jarig neefje Z. trokken samen met een vriend naar een Turks café in Kolderbos. Er ontstond een hevige discussie met een zogenaamde plaatselijke drugdealer omdat de man Z. zou dwingen voor hem te dealen. “We zijn allebei vechtersbazen”, zo zei R. voor de Tongerse rechter in april 2019. Hij wilde het naar eigen zeggen opnemen voor zijn jongere neefje en hem uit de klauwen van de dealer houden. “We besloten dit uit te vechten zoals echte mannen dat doen.”

R. stapte als passagier bij zijn neef Z. in de auto. Kameraad M. nam op de achterbank plaats. Ook de zogenaamde drugdealer stapte in bij drie vrienden waarmee hij op stap was. Toen zij met hun Volkswagen wilden vertrekken naar de plaats waar het vuistgevecht zou plaatsvinden, werden ze onverwacht door de Chevrolet, met neef Z. als bestuurder, klemgereden.

Gewapend met een revolver sprong R. uit de wagen. Zeven kogels doorboorden de voor- en zijruit van de witte Volkswagen Golf. “Er werden drie kogels in het lichaam van mijn cliënt gepompt”, aldus meester Bert Vanmechelen voor de zogenaamde drugsdealer. “De mannen hebben de auto bewust klemgereden. Er is zeer gericht op mijn cliënt geschoten.”

Executie op straat

De procureur had het tijdens de zitting over een afrekening in ware maffiastijl. Op 9 mei 2019 kreeg R. M. door de Tongerse correctionele rechter een celstraf van dertien jaar opgelegd. De beroepsrechter deed daar later nog twee jaar bij waardoor hij voor vijftien jaar naar de gevangenis werd gestuurd. “Een gewapende executie op straat”, oordeelde het hof. Zijn neef werd eerst veroordeeld tot elf jaar cel, maar ook hij kreeg een zwaardere straf van dertien jaar. Hun vriend, die op de achterbank zat, kreeg in eerste instantie vijf jaar cel met uitstel, maar werd later door het hof van beroep vrijgesproken.

De mannen moesten hun slachtoffer een provisioneel bedrag van 3.000 euro betalen. De verzekering kreeg een terugbetaling van 11.411 euro voor de uitkeringen die het slachtoffer via hen ontving. Verder werd er een deskundige aangesteld om de concrete en blijvende schade bij het slachtoffer te bepalen.

Donderdag werden de twintigers uiteindelijk veroordeeld tot het betalen van een bedrag van 24.326 euro. Het slachtoffer heeft volgens de gerechtsdeskundige een blijvende persoonlijke ongeschiktheid van 10%. Ook met de littekens veroorzaakt door de schotwonden wordt rekening gehouden.

Er wordt ook een voorbehoud voorzien voor psychotherapeutische behandelingen en eventuele laattijdige complicaties door de nog aanwezige kogel in het lichaam van het slachtoffer.