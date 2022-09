Lotto Soudal neemt afscheid van CEO John Lelangue

John Lelangue (51) is na dit seizoen niet meer de CEO van Lotto Soudal. De Belgische WorldTour-ploeg heeft – in overleg met Lelangue - beslist om de samenwerking stop te zetten. Lelangue zal wel nog ‘de continuïteit bewaren’ tot het einde van dit seizoen. Dat werd donderdagmiddag bevestigd aan onze redactie. Wie de opvolger wordt van Lelangue is nog niet duidelijk.

Lotto Soudal probeert in de laatste koersen van het jaar nog het onmogelijke te realiseren, maar beseft dat de kans op degradatie uit de World Tour reëel is. Het plan is nu om de komende drie jaar te overbruggen met wildcards voor de belangrijkste koersen, waarna ze in 2026 opnieuw naar de WorldTour willen promoveren. Om dat traject te verwezenlijken, zien ze in John Lelangue niet langer de juiste persoon op de juiste plaats. De ploeg – De Captains of Cycling cv – gaat samen met een headhunt-bureau op zoek naar een kandidaat met de juiste competenties.

We namen ook contact op met John Lelangue zelf. Hij bevestigde het nieuws vooralsnog niet, maar ontkende evenmin dat hij volgend seizoen niet langer de scepter zwaait bij Lotto-Dstny. “Ik zit momenteel in een vergadering en ben nog bezig met de voorbereiding op volgend seizoen. Als er iets officieel is, zal de ploeg of ikzelf dat wel bekendmaken. Meer heb ik daar niet aan toe te voegen.”