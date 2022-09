Maasmechelse mensensmokkelaar krijgt twee jaar cel voor wietplantage in Herk

Een 40-jarige Maasmechelaar is donderdag in Hasselt veroordeeld tot 24 maanden cel voor de uitbouw van een cannabisplantage in Herk-de-Stad. Momenteel verblijft de man in een Kroatische cel op verdenking van mensensmokkel.

De speurders kwamen de plantage op het spoor na het ontvangen van enkele tips. Daarbovenop zorgden de resultaten van een stroom- en warmtemeeting voor extra argwaan. Bij de inval stootte de politie op twee kweekruimtes met 450 oogstrijpe planten. Ook bleek dat er al een eerdere oogst geweest was. Een 28-jarige vrouw uit Genk werd op heterdaad betrapt in de woning. Ze verklaarde dat het pand, waarvan het huurcontract op haar naam stond, ter beschikking te stellen om een cannabisplantage in onder te brengen.

De jonge vrouw zei financiële problemen te hebben, maar geen wiet te verkopen. Het maakte weinig indruk op de rechtbank die oordeelde dat de vrouw noodzakelijke hulp had verleend. De twintiger kreeg 15 maanden cel en 8.000 euro boete opgelegd. Daarnaast is een vermogensvoordeel van 15.000 euro verbeurd verklaard. DNA-onderzoek en de verklaring van de eigenares van het pand leverde ook een spoor richting de Maasmechelaar op. Hij verklaarde er drie keer per week te passeren. Het komt hem op 24 maanden cel en 8.000 euro boete te staan. Ook is een vermogensvoordeel van 25.000 euro verbeurd verklaard.

De veertiger was niet op zijn proces in Hasselt aanwezig omdat hij in Zagreb achter de tralies zit voor mensensmokkel. Eind juli 2021 werd hij in Kroatië betrapt terwijl hij een groepje illegalen vervoerde. Bij de eerste behandeling van zijn dossier kreeg de Maasmechelaar twee jaar cel.