Cosmetische ingrepen waarbij botox, fillers of bepaalde lasertechnieken komen kijken, kunnen verkeerd uitdraaien. De Hoge Gezondheidsraad waarschuwt voor die gevaarlijke gevolgen in een nieuw advies. Daarnaast pleit de organisatie voor meer controles in esthetische centra en dringt ze erop aan dat geïnteresseerden uitsluitend langsgaan bij een erkend specialist.