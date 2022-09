Voor de derde keer is 29 september de internationale dag tegen voedselverspilling. Minder weggooien is goed voor het milieu én voor je portemonnee. Om te weten of voeding na vervaldatum nog veilig is, hou je het best rekening met het houdbaarheidslabel en je eigen oordeel, maar er zijn ook andere indicatoren. Wij overliepen verschillende producten met voedingsexperts.