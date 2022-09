Straffe beelden tonen hoe orkaan Ian lelijk huishoudt in Florida: mensen zwemmen in hun woonkamer

De “extreem gevaarlijke” orkaan Ian zorgde er woensdag voor dat bijna 2 miljoen huizen in Florida zonder stroom zaten. Ian kwam gisterenavond onze tijd aan land als een zware categorie 4 orkaan. Daarmee is het een van de krachtigste orkanen die ooit aan land kwam in de Verenigde Staten. En volgens gouverneur DeSantis is het gevaar nog niet geweken. De staten Zuid- en Noord-Carolina en Virginia bereiden zich ook voor.

De orkaan Ian heeft lelijk huisgehouden in de Amerikaanse staat Florida. Op de beelden is onder meer te zien hoe een moedige weerman het toch voor bekeken houdt nadat hij door een tak omver wordt geblazen. De orkaan zorgde ook voor zware wateroverlast waardoor vele huizen onder water kwamen te staan. Mensen zien geen andere uitweg dan zich al zwemmend door hun huis te verplaatsen.

De omvang van de schade blijft nog onduidelijk, maar in de getroffen gebieden wordt rekening gehouden met het ergste.

Lokale autoriteiten waarschuwen de achterblijvers om niet zelf op pad te gaan. Door onder meer neergekomen elektriciteitsmasten is er groot gevaar geëlektrocuteerd te worden.

De orkaan Ian kwam woensdagavond met een enorme kracht het zuiden van Florida binnen met metershoge golven tot wel 3,6 meter hoog en zeer krachtige windstoten tot 240 kilometer per uur. Intussen is de orkaan aan land afgezwakt van categorie 4 naar 1, maar het gevaar is volgens gouverneur DeSantis nog niet geweken. “Dit was een grote. We weten allemaal dat dit een heel grote impact zal hebben”, zegt hij. De orkaan haalt nog steeds windsnelheden tot 150 kilometer per uur. Ook de staten Zuid- en Noord-Carolina en Virginia houden zich klaar.