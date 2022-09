Lotte Kopecky heeft nog honger: vanavond al opnieuw in actie op de piste in functie van WK baanwielrennen

Lotte Kopecky (26) weet van geen ophouden. Vijf dagen nadat ze in het Australische Wollongong zilver pakte op het weg-WK start ze vanavond al in de Driedaagse van Aigle, een pistewedstrijd in Zwitserland. In functie van het WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines (12-16 oktober).

Het is al een zwaar, maar prachtig seizoen geweest voor Lotte Kopecky. In het voorjaar won ze de Strade Bianche en Ronde van Vlaanderen en vorige zaterdag greep ze net naast de regenboogtrui in Wollongong. Toch zit haar seizoen er nog niet op. Kopecky wil de kers op de taart zetten op het WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines, nabij Parijs. Van 12 tot en met 16 oktober wil ze schitteren op de piste waar binnen twee jaar de Olympische Spelen worden georganiseerd. Om het pistegevoel weer wat aan te scherpen komt ze donderdagavond al in actie in de Driedaagse van Aigle, een pistewedstrijd in Zwitserland. Daar komt ze in actie in het omnium (vier disciplines). Ook zaterdag en zondag zal ze wedstrijden betwisten.Kopecky pakte vorig jaar op het WK baanwielrennen in Roubaix twee zilveren (afvalling en omnium) en één gouden medaille (in de puntenkoers) en wil dat kunstje op zijn minst overdoen. Begin augustus pakte ze al twee keer goud op het EK in München. Na een tegenvallende Tour deed ze op de piste opnieuw vertrouwen op in functie van het weg-WK. Waar ze zaterdag zilver pakte.Dit weekend beslist ze in samenspraak met de bondscoaches Carswell en De Ketele in welke disciplines ze op het baan-WK aan de start komt.