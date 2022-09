Terug naar FC Barcelona? “Lionel Messi gaat contract bij PSG zeker niet verlengen, terugkeer is financieel haalbaar”

Aan het einde van dit seizoen is Lionel Messi (35) einde contract bij Paris Saint-Germain. De geruchtenmolen over een eventuele comeback naar ‘zijn’ FC Barcelona komt nu al op volle toeren.

“Lionel Messi is duidelijk dat hij zijn contract bij PSG niet zal verlengen”, schrijft de Spaanse journalist Miquel Blazquez. “De Argentijn zal volgend seizoen niet meer in Parijs spelen.” Klare taal.

Vicevoorzitter Barça: “Het zou haalbaar zijn”

Ondertussen lijkt een terugkeer naar FC Barcelona wel degelijk tot de mogelijkheden te behoren. Eduard Romeu, de vicevoorzitter van de Catalaanse topclub, zegt dat een terugkeer financieel mogelijk zou zijn. “Het zou financieel mogelijk zijn, want als hij terugkeert dan is het als vrije speler. Maar het is een beslissing die de trainersstaf en de speler zelf moeten maken. Het is niet aan mij om die beslissing te nemen, maar het zou haalbaar zijn.”

In de zomer zette Barçavoorzitter Joan Laporta de deur al op een kier voor Messi. Volgens Laporta is het zijn verantwoordelijkheid om Messi “een mooier einde” te gunnen bij de club van zijn hart.

Vorige zomer trok Messi de deur bij Barça achter zich dicht nadat zijn contract afliep en de club niet in de mogelijkheid was om hem een verlenging te geven. Hij tekende een contract van twee seizoenen bij Paris Saint-Germain.