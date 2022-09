Kremlin kondigt aan: Rusland keurt vrijdag annexatie van bezette Oekraïense gebieden goed

Het Rode Plein in Moskou is al klaar voor de aankondiging van het nieuws vrijdag. — © REUTERS

De door Rusland gesteunde autoriteiten in de bezette regio’s dienden woensdag een verzoek tot toetreding bij de Russische Federatie in. Ze vroegen de Russische president Vladimir Poetin daarin officieel om hun gebieden in te lijven bij Rusland, nadat een overweldigende meerderheid van de inwoners daarvoor gestemd zou hebben.

De door Rusland gesteunde leiders van de bezette Oekraïense regio’s Loegansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja zijn vrijdag alvast aangekomen in Moskou. Volgens een official van Cherson staat er een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin gepland, maar details daarover ontbreken nog. “Ik kan niet zeggen waar, wat en wanneer”, klinkt het.

Russische media melden dat Poetin de annexatie van de bezette gebieden vrijdag zal aankondigen tijdens een toespraak in de Doema, het Russische parlement. Op 3 en 4 oktober zou het parlement bijeenkomen om de toetreding van de vier regio’s te bespreken. Rusland zou bovendien al voorbereidingen treffen voor een officiële viering in het centrum van de hoofdstad, voorafgaand aan de annexatie.

“Schijnvertoningen”

Volgens de officiële uitslagen van de referenda heeft 98 procent van de stemmers in Loegansk voor toetreding gestemd, in Cherson 87 procent, en in Zaporizja ruim 93 procent. In Donetsk lag de uitslag het hoogst met ruim 99 procent. Oekraïne en westerse bondgenoten hebben de referenda meermaals gekenmerkt als schijnvertoningen waarvan de uitslag bij voorbaat vaststond.