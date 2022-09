Steeds meer kinderen worden op jongere leeftijd bijziend: “Forse stijging sinds corona”

Meer en meer kinderen worden bijziend, en dat op steeds jongere leeftijd, vroeger rond 11 jaar en nu soms wanneer ze 4 jaar oud zijn. Dat merken kinderoogartsen. “Waar een aantal jaren geleden een minderheid van onze klanten last had van vermoeide ogen, gaat dat nu al om zeven op de tien patiënten. Corona heeft dat nog eens fors versneld”, zegt optometrist Charles Bruninx

Kinderen met bijziendheid zien alles goed van dichtbij, maar niet van veraf. Ze moeten een bril dragen, vaak met een hoge sterkte. Uit gegevens van het RIZIV blijkt dat tussen 2015 en 2021 de uitgaven van de ziekenkas in de groep tot en met 18 jaar met liefst 22 procent is gestegen, en met 27 procent bij de 8 tot 18-jarigen.

Een goede visuele hygiëne kan helpen om bijziendheid te voorkomen of om verdere achteruitgang tegen te gaan. “Als je veel aan het scherm zit, staan je oogspieren continu onder druk. Die moet je regelmatig even laten rusten”, weet Bruninx. “Een gezonde levensstijl helpt ook: meer water drinken en minder alcohol en koffie. En kinderen en jongeren zouden dagelijks 2 uur buiten moeten zijn, in plaats van aan een scherm gekluisterd.”

Kinderen zijn immers extra kwetsbaar. “We zien nu in de praktijk de gevolgen van de toegenomen schermtijd. Veel naar schermpjes kijken zorgt voor een ovalere oogbol, wat de bijziendheid veroorzaakt, en dit is onomkeerbaar”, besluit Charles Bruninx.

Van 8 tot 15 oktober kan iedereen naar aanleiding van ‘de week van het zien’ bij opticiens en optometristen terecht voor een vrijblijvende oogmeting, meer info vind je op www.weekvanhetzien.be.