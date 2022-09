“Jouw vriendin is toch een model?” Pedro Elias zorgde woensdag in De Allerslimste Mens ter Wereld voor een gênant moment toen hij Erik Van Looy een vraag stelde over zijn partner. De presentator deelde noodgedwongen mee dat hij opnieuw vrijgezel is. De ex-vriendin in kwestie heet Ingrid Parewijck (43), en ze is niet zomaar “een model”.