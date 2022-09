Lifestylemerk van Harry Styles brengt nu ook make-up uit

Na één jaar ‘Pleasing’ vond de Britse zanger en acteur het tijd om zijn lifestylemerk uit te breiden. Samen met de Braziliaanse ontwerper Marco Ribeiro kiest hij resoluut voor kleur als het gaat om zijn oogschaduwpalette. Daarnaast voegt hij nog vier nieuwe categorieën toe: enkele tubes pigment, een setje nagellak, een lipgloss en twee hoodies.

“De manier waarop Marco kleur gebruikt is zo inspirerend”, zegt Styles over de samenwerking. “Alles wat hij maakt straalt plezier, vreugde en speelsheid uit. Toen ik nadacht over een samenwerking voor Pleasing was Marco de eerste die ik het wilde vragen.”

De limited edition collectie is vanaf 29 september beschikbaar. Voor het oogschaduwpalette betaal je ongeveer 50 euro, voor een trui tel je zo’n 110 euro neer.