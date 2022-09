Containerpark Tongeren tijdje op slot: verdacht projectiel blijkt speelgoed te zijn

Het containerpark op de Industrieweg in Tongeren is opnieuw open nadat er donderdagvoormiddag een verdacht projectiel werd gevonden. De ontmijningsdienst kwam ter plaatse en ontdekte dat het een speelgoed obus was.

Donderdag rond 9 uur werd het projectiel in de container voor oude metalen gevonden door de mensen van Limburg.net. Ze verwittigden meteen de politie. Die sloten uit voorzorg het containerpark en schakelden de ontmijningsdienst in. De specialisten constateerden dat het om een speelgoed obus ging. “Die was van mijn zoon. Het projectiel lag al vier jaar thuis”, zegt de man die het projectiel in de container heeft gedeponeerd.

Het park ging rond 10.15 uur opnieuw open. diro