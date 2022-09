Thierry Neuville is derde na openingsrit Rally van Nieuw-Zeeland

Donderdagochtend werd de 1,78 km lange openingsrit van de Rally van Nieuw-Zeeland gewonnen door Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1). De Est was 0,9 seconden sneller dan Craig Breen (Ford Puma Rally1). Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) is na de openingsrit derde. WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) was donderdagnacht de snelste tijdens de shakedown maar moest met een zesde tijd genoegen nemen in de openingsrit. Rovanperä was daarbij 2,6 seconden trager dan zijn enig overgebleven titelconcurrent.

Half juli keek Tänak tegen een achterstand van 83 punten aan ten opzichte van Kalle Rovanperä. Drie rally’s, waarvan hij er twee won en één keer als tweede eindigde, later heeft hij zijn achterstand verkleind tot 53 punten. Weinig mensen geloven dat het nog kan, maar Tänak blijft geloven in zijn titelkansen. Dat bleek eens te meer toen hij donderdagochtend de snelste was in de superspecial van de Rally van Nieuw-Zeeland.

“We zullen zien wat we kunnen doen. De eerste rit was niet zo leuk. Mijn hoofd ging alle kanten op en ik had geen idee waar de weg heen ging. De strijd voor de titel ligt niet in onze handen. Daar hebben wij niets mee te maken”, zei de Est aan de finish.

Craig Breen was over de 1,78 km 0,9 seconden trager dan Tänak, goed voor de tweede tijd. Thierry Neuville reed de derde tijd. Of hij daarmee tevreden was? “Het is moeilijk te zeggen, maar het is hoe dan ook goed om terug te zijn in Nieuw-Zeeland. Het doel is om het momentum te grijpen en de lijn van de voorbije rally’s door te zetten, zeker voor ons na de winst in Griekenland.”

Kalle Rovanperä startte met een bescheiden zesde tijd. “Voor mij ging het niet al te best, maar het is leuk om al die mensen hier te zien. Natuurlijk is er altijd druk, maar hopelijk kunnen we dit weekend proberen goed te presteren. Morgen wordt het moeilijk om als eerste de baan op te moeten”, zei Rovanperä aan de finish. De Fin wordt zaterdag 22 jaar. Als hij één dag later acht punten meer pakt als Tänak is hij op zijn 22e en één dag de jongste wereldkampioen rally ooit.