Tiense Suikerraffinaderij kijkt positief naar komende bietencampagne: “Suikergehalte van bieten zo’n 5 procent hoger”

De bietencampagne van de Tiense Suikerraffinaderij is donderdag officieel van start gegaan, zo meldt directeur Jan Ingels. Landbouwers uit de omgeving van de vestigingen in Tienen, Longchamps en Wanze brengen hun suikerbieten naar de fabriek. In totaal hoopt het bedrijf zo’n 500.000 à 600.000 ton suiker te kunnen produceren met de aangeleverde bieten.

Vanaf vandaag/donderdag zullen dagelijks enkele tienduizenden tonnen suikerbieten verwerkt worden. De bieten komen van velden die zich gemiddeld tot vijftig kilometer van de fabriek bevinden en moeten zo snel mogelijk verwerkt worden, om een hoog suikergehalte te kunnen garanderen. De bietencampagne loopt nog tot midden januari.

De Tiense Suikerraffinaderij kijkt positief naar de komende bietencampagne. “Ondanks de droogte en de hitte is het suikergehalte van de bieten zo’n 5 procent hoger dan de voorbije jaren”, zegt directeur Ingels. “De biet is een robuuste plant, met wortels die tot twee meter in de grond groeien. Verder beschikken we in België over goede grond en hebben we, in samenwerking met onze telers, heel wat expertise opgebouwd om de bieten optimaal te laten renderen.”