Hij gold in 2016 nog als de duurste voetballer aller tijden, maar het leven en de carrière van Paul Pogba worden op dit moment vooral gekenmerkt door dieptepunten. De Manchester United-fans waren hem liever kwijt dan rijk, door blessureleed staat zijn WK met Frankrijk op de helling en bovendien is de middenvelder verwikkeld in een bizarre broedertwist.