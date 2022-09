“Tekort aan vastgoedmakelaars-syndici problematisch voor meer dan 90.000 mede-eigendommen”

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars heeft donderdag aan de alarmbel getrokken over het structureel tekort aan vastgoedmakelaars-syndici. Amper vier procent van alle erkende vastgoedmakelaars ontfermt zich nog uitsluitend over het beheer van een mede-eigendom, zoals een appartementsgebouw. Daarnaast is het beroep ook te weinig gekend, zo oordeelt drie vierde van de 1.872 bevraagde professionals.

België telde in 2021 meer dan 90.000 mede-eigendommen, bijna een derde van al het residentieel vastgoed in ons land. Die moeten, volgens de Belgische wetgeving, allemaal beheerd worden door een syndicus, die aansprakelijk is voor het technisch, administratief en financieel beheer van de mede-eigendom. Maar met dit jaar 497 vastgoedmakelaars-syndici die zich uitsluitend hiermee bezig houden, spreken we van een knelpuntberoep, aldus het BIV.

“Er komen meer en meer mede-eigendommen bij in ons land. Om die goed te beheren zou het aantal vastgoedmakelaars-syndici ook moeten toenemen”, stelt Frederiek Thiers, penningmeester bij het BIV en syndicus in hoofdberoep. In de afgelopen drie jaar kwamen er slechts 155 nieuwe leden bij als titularis-syndicus. Het aantal nieuwe toelatingen groeit dus lichtjes, maar wordt ingehaald door het aantal syndici die het beroep niet meer willen uitoefenen vanwege verschillende redenen.

“Heel wat syndici geven aan dat de hoge werkdruk, late werkuren en sterke impact op het privéleven hen parten begint te spelen. Dergelijke situaties veroorzaken verhoogde stress welke kunnen leiden tot fysieke en emotionele uitputting”, aldus Thiers. Zo roept het BIV op om bijvoorbeeld de vergaderingen tijdens de kantooruren te organiseren en niet ‘s avonds.

Vastgoedmakelaars-syndici gaven in het onderzoek ook zelf aan dat de situatie verbeterd kan worden door het publiek te informeren over de rol en vaardigheden van de vastgoedmakelaar-syndicus. Volgens drie vierde is het beroep dan ook onvoldoende gekend. Met een nieuwe campagne hoopt het BIV het grote publiek te informeren over het het beroep en het te promoten bij hun leden.