We laten onszelf véél minder testen op corona, Steven Van Gucht: “Maar dat hoeft geen ramp te zijn”

Snotneus, stramme spieren, hoesten. Bij veel mensen duiken die ziektesymptomen dezer dagen weer op. Corona is weer in opmars. Maar die stijging betekent niet dat we ons met z’n allen massaal laten testen.

“We zitten op zo’n 11.000 pcr-tests per dag, dat is al wat meer dan de 9.000 van vorige weken”, zegt Steven Van Gucht van Sciensano. “Maar vorig jaar werden makkelijk vijf keer meer tests per dag gedaan.”

Op 29 september vorig jaar ging het effectief om ruim 50.000 tests per dag. En op de hoogste coronapieken steeg dat aantal tot ver boven de 100.000.

Zelftests

© Kris Van Exel

Is het erg dat we nu niet meer zo massaal testen? “Er zijn heel veel mensen die het niet meer laten doen, dat beseffen we”, zegt Van Gucht. “Ook zelftests doen we niet altijd meer.” Al is de verkoop van die zelftests wél weer aan het stijgen. In winkelketen Kruidvat gaat het om dertig procent meer dan in de vorige weken.

Hilde Deneyer van het Vlaams Apothekers Netwerk verwacht wel dat het aantal snel- en pcr-tests zal stijgen. “We horen dat artsen hun patiënten beginnen oproepen om eerst een test te laten doen voor ze eventueel langskomen.”

“Het hoeft sowieso geen ramp te zijn dat we niet meer zo massaal testen”, zegt Van Gucht. “Een test zelf lost ook niets op. Het is je gedrag dat het verschil maakt. Veel mensen gaan de komende weken ziek worden. Ik zou vooral ook zeggen: blijf thuis of werk van thuis als je je niet goed voelt. En twijfel je, draag dan op zijn minst een masker als je buitenkomt. Een pcr-test laten afnemen kan nog altijd. Maar als die negatief blijkt, kan het nog altijd zijn dat je bijvoorbeeld griep hebt. Ook dan is het geen goed idee om tussen de mensen te komen.”