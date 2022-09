Lesley-Ann Poppe reageert op inval in haar beautycentrum: “Ik heb een zwaar vermoeden van wie die klacht komt”

Volgens Lesley-Ann Poppe zit een jaloerse concurrent achter de gerechtelijke inval in haar beautycentrum vorige week. Dat zegt ze in Het Laatste Nieuws.

Het gerecht viel op 18 september binnen in de Beauty & Medical Academy van Poppe en haar vriend Kevin Lebreton in de Lange Nieuwstraat in Antwerpen. “Ze zouden cursussen en materialen aanbieden voor handelingen die alleen door een arts uitgevoerd mogen worden, zoals bijvoorbeeld microneedling(een behandeling die de huid zou moeten verbeteren, red.), injecties en laserbehandelingen”, aldus parketwoordvoerder Kristof Aerts.

“Jaloerse concurrent”

Volgens Poppe zit een rivaal achter de klacht met burgerlijke partijstelling. “Ik heb een zwaar vermoeden van wie die klacht komt: niet van een cursist of medewerker, wel van een jaloerse concurrent”, klinkt het. “De snoodaard die ik in gedachten heb, heeft me al verschillende zaken gelapt, en heeft al verschillende klachten ingediend.”

“Deze zomer nam ik zelfs topadvocaat Kris Luyckx onder de arm om met deze lasterlijke aantijgingen om te gaan. Zo was er de anonieme klacht tegen mijn FFP2-mondmaskers, die zogezegd niet aan de normen voldeden. Na een rechtszaak van bijna twee jaar ben ik hier uiteindelijk voor vrijgesproken. En dan was er nog die anonieme klacht wegens het witwassen van drugsgeld. Stel je dat voor! Zo ver kan het dus gaan. Deze klacht kadert dus gewoon in een reeks anonieme klachten die nergens op slaan: iemand haalt er plezier uit om me in een slecht daglicht te zien staan.”