Coach vrouwenploeg Arsenal verbijsterd na Champions League-wedstrijd in Ajax: “De doelen waren tien centimeter te klein”

Kort voor de return in de voorronde van de Champions League tussen de voetbalsters van Ajax en Arsenal, bleek dat de doelen op het veld in Amsterdam niet aan de vereiste afmetingen voldeden.

Volgens trainer Jonas Eidevall kwam de Engelse club er achter dat de doelen 10 centimeter te klein waren. Voor de aftrap werd daarom nog druk gesleuteld aan beide goals op het hoofdveld van De Toekomst, het trainingscomplex van Ajax vlakbij de Johan Cruijff ArenA.

“Dit was een heel vreemde ervaring”, zei Eidevall na de wedstrijd, die Arsenal met 0-1 won door een doelpunt van Vivianne Miedema. “We spelen tegen een grote club als Ajax en we moeten dan voor de wedstrijd de goals opmeten. Het bleek dat ze 10 centimeter te klein waren. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit zoiets meegemaakt. Het was heel gek, maar we hebben daar geen controle over.”

Het is onduidelijk hoe het kan dat de doelen op De Toekomst te klein waren. Naast de vrouwen van Ajax speelt ook Jong Ajax de thuiswedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie op dat veld. De Amsterdamse club heeft nog niet gereageerd op vragen. Arsenal bereikte dankzij het doelpunt van Miedema de groepsfase van de Champions League, Ajax werd uitgeschakeld.